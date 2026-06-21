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RDOG: ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF
Курс RDOG за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.14, а максимальная — 40.14.
Следите за динамикой ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDOG сегодня?
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) сегодня оценивается на уровне 40.14. Инструмент торгуется в пределах 40.14 - 40.14, вчерашнее закрытие составило 41.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF в настоящее время оценивается в 40.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.02% и USD. Отслеживайте движения RDOG на графике в реальном времени.
Как купить акции RDOG?
Вы можете купить акции ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) по текущей цене 40.14. Ордера обычно размещаются около 40.14 или 40.44, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDOG?
Инвестирование в ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF предполагает учет годового диапазона 34.95 - 42.76 и текущей цены 40.14. Многие сравнивают -3.18% и 3.53% перед размещением ордеров на 40.14 или 40.44. Изучайте ежедневные изменения цены RDOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Самая высокая цена ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) за последний год составила 42.76. Акции заметно колебались в пределах 34.95 - 42.76, сравнение с 41.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF?
Самая низкая цена ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) за год составила 34.95. Сравнение с текущими 40.14 и 34.95 - 42.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDOG?
В прошлом ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.07 и 8.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.07
- Open
- 40.14
- Bid
- 40.14
- Ask
- 40.44
- Low
- 40.14
- High
- 40.14
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- -3.18%
- 6-месячное изменение
- 3.53%
- Годовое изменение
- 8.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%