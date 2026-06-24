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RDOG: ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF

40.36 USD 0.22 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDOG汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点40.36和高点40.36进行交易。

关注ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDOG新闻

常见问题解答

RDOG股票今天的价格是多少？

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票今天的定价为40.36。它在40.36 - 40.36范围内交易，昨天的收盘价为40.14，交易量达到1。RDOG的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票是否支付股息？

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF目前的价值为40.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.61%和USD。实时查看图表以跟踪RDOG走势。

如何购买RDOG股票？

您可以以40.36的当前价格购买ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票。订单通常设置在40.36或40.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RDOG的实时图表更新。

如何投资RDOG股票？

投资ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF需要考虑年度范围34.95 - 42.76和当前价格40.36。许多人在以40.36或40.66下订单之前，会比较-2.65%和。实时查看RDOG价格图表，了解每日变化。

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF的最高价格是42.76。在34.95 - 42.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF的绩效。

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票的最低价格是多少？

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF（RDOG）的最低价格为34.95。将其与当前的40.36和34.95 - 42.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDOG股票是什么时候拆分的？

ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.14和8.61%中可见。

日范围
40.36 40.36
年范围
34.95 42.76
前一天收盘价
40.14
开盘价
40.36
卖价
40.36
买价
40.66
最低价
40.36
最高价
40.36
交易量
1
日变化
0.55%
月变化
-2.65%
6个月变化
4.10%
年变化
8.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%