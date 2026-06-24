RDOG: ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF
今日RDOG汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点40.36和高点40.36进行交易。
关注ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RDOG股票今天的价格是多少？
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票今天的定价为40.36。它在40.36 - 40.36范围内交易，昨天的收盘价为40.14，交易量达到1。RDOG的实时价格图表显示了这些更新。
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票是否支付股息？
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF目前的价值为40.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.61%和USD。实时查看图表以跟踪RDOG走势。
如何购买RDOG股票？
您可以以40.36的当前价格购买ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票。订单通常设置在40.36或40.66附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RDOG的实时图表更新。
如何投资RDOG股票？
投资ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF需要考虑年度范围34.95 - 42.76和当前价格40.36。许多人在以40.36或40.66下订单之前，会比较-2.65%和。实时查看RDOG价格图表，了解每日变化。
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF的最高价格是42.76。在34.95 - 42.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF的绩效。
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF股票的最低价格是多少？
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF（RDOG）的最低价格为34.95。将其与当前的40.36和34.95 - 42.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDOG股票是什么时候拆分的？
ALPS ETF Trust ALPS REIT Dividend Dogs ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.14和8.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.14
- 开盘价
- 40.36
- 卖价
- 40.36
- 买价
- 40.66
- 最低价
- 40.36
- 最高价
- 40.36
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- -2.65%
- 6个月变化
- 4.10%
- 年变化
- 8.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%