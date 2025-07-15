КотировкиРазделы
RARE: Ultragenyx Pharmaceutical Inc

29.48 USD 0.48 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RARE за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.07, а максимальная — 29.79.

Следите за динамикой Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.07 29.79
Годовой диапазон
25.81 58.00
Предыдущее закрытие
29.00
Open
29.08
Bid
29.48
Ask
29.78
Low
29.07
High
29.79
Объем
3.783 K
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
-3.34%
6-месячное изменение
-18.29%
Годовое изменение
-47.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.