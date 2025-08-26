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QID: ProShares UltraShort QQQ
Курс QID за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.87, а максимальная — 14.04.
Следите за динамикой ProShares UltraShort QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QID сегодня?
ProShares UltraShort QQQ (QID) сегодня оценивается на уровне 14.02. Инструмент торгуется в пределах 13.87 - 14.04, вчерашнее закрытие составило 13.93, а торговый объем достиг 3823. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort QQQ?
ProShares UltraShort QQQ в настоящее время оценивается в 14.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.37% и USD. Отслеживайте движения QID на графике в реальном времени.
Как купить акции QID?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort QQQ (QID) по текущей цене 14.02. Ордера обычно размещаются около 14.02 или 14.32, тогда как 3823 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QID?
Инвестирование в ProShares UltraShort QQQ предполагает учет годового диапазона 13.39 - 24.52 и текущей цены 14.02. Многие сравнивают -9.08% и -34.24% перед размещением ордеров на 14.02 или 14.32. Изучайте ежедневные изменения цены QID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort QQQ?
Самая высокая цена ProShares UltraShort QQQ (QID) за последний год составила 24.52. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 24.52, сравнение с 13.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort QQQ?
Самая низкая цена ProShares UltraShort QQQ (QID) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 14.02 и 13.39 - 24.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QID?
В прошлом ProShares UltraShort QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.93 и -33.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.93
- Open
- 13.95
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Low
- 13.87
- High
- 14.04
- Объем
- 3.823 K
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- -9.08%
- 6-месячное изменение
- -34.24%
- Годовое изменение
- -33.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%