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QID: ProShares UltraShort QQQ

14.02 USD 0.09 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QID за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.87, а максимальная — 14.04.

Следите за динамикой ProShares UltraShort QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QID сегодня?

ProShares UltraShort QQQ (QID) сегодня оценивается на уровне 14.02. Инструмент торгуется в пределах 13.87 - 14.04, вчерашнее закрытие составило 13.93, а торговый объем достиг 3823. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QID в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort QQQ?

ProShares UltraShort QQQ в настоящее время оценивается в 14.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.37% и USD. Отслеживайте движения QID на графике в реальном времени.

Как купить акции QID?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort QQQ (QID) по текущей цене 14.02. Ордера обычно размещаются около 14.02 или 14.32, тогда как 3823 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QID на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QID?

Инвестирование в ProShares UltraShort QQQ предполагает учет годового диапазона 13.39 - 24.52 и текущей цены 14.02. Многие сравнивают -9.08% и -34.24% перед размещением ордеров на 14.02 или 14.32. Изучайте ежедневные изменения цены QID на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort QQQ?

Самая высокая цена ProShares UltraShort QQQ (QID) за последний год составила 24.52. Акции заметно колебались в пределах 13.39 - 24.52, сравнение с 13.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort QQQ?

Самая низкая цена ProShares UltraShort QQQ (QID) за год составила 13.39. Сравнение с текущими 14.02 и 13.39 - 24.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QID во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QID?

В прошлом ProShares UltraShort QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.93 и -33.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.87 14.04
Годовой диапазон
13.39 24.52
Предыдущее закрытие
13.93
Open
13.95
Bid
14.02
Ask
14.32
Low
13.87
High
14.04
Объем
3.823 K
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
-9.08%
6-месячное изменение
-34.24%
Годовое изменение
-33.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%