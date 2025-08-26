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QID: 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

14.12 USD 0.10 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QID汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点13.93和高点14.22进行交易。

关注纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

QID新闻

常见问题解答

QID股票今天的价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为14.12。它在13.93 - 14.22范围内交易，昨天的收盘价为14.02，交易量达到4795。QID的实时价格图表显示了这些更新。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为14.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.89%和USD。实时查看图表以跟踪QID走势。

如何购买QID股票？

您可以以14.12的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在14.12或14.42附近，而4795和1.36%显示市场活动。立即关注QID的实时图表更新。

如何投资QID股票？

投资纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围13.39 - 24.52和当前价格14.12。许多人在以14.12或14.42下订单之前，会比较-8.43%和。实时查看QID价格图表，了解每日变化。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是24.52。在13.39 - 24.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空（QID）的最低价格为13.39。将其与当前的14.12和13.39 - 24.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QID股票是什么时候拆分的？

纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.02和-32.89%中可见。

日范围
13.93 14.22
年范围
13.39 24.52
前一天收盘价
14.02
开盘价
13.93
卖价
14.12
买价
14.42
最低价
13.93
最高价
14.22
交易量
4.795 K
日变化
0.71%
月变化
-8.43%
6个月变化
-33.77%
年变化
-32.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%