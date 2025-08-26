QID: 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空
今日QID汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点13.93和高点14.22进行交易。
关注纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QID股票今天的价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票今天的定价为14.12。它在13.93 - 14.22范围内交易，昨天的收盘价为14.02，交易量达到4795。QID的实时价格图表显示了这些更新。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票是否支付股息？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空目前的价值为14.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.89%和USD。实时查看图表以跟踪QID走势。
如何购买QID股票？
您可以以14.12的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票。订单通常设置在14.12或14.42附近，而4795和1.36%显示市场活动。立即关注QID的实时图表更新。
如何投资QID股票？
投资纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空需要考虑年度范围13.39 - 24.52和当前价格14.12。许多人在以14.12或14.42下订单之前，会比较-8.43%和。实时查看QID价格图表，了解每日变化。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空的最高价格是24.52。在13.39 - 24.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空的绩效。
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空股票的最低价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空（QID）的最低价格为13.39。将其与当前的14.12和13.39 - 24.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QID股票是什么时候拆分的？
纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.02和-32.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.02
- 开盘价
- 13.93
- 卖价
- 14.12
- 买价
- 14.42
- 最低价
- 13.93
- 最高价
- 14.22
- 交易量
- 4.795 K
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -8.43%
- 6个月变化
- -33.77%
- 年变化
- -32.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%