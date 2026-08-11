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QFLR: Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Курс QFLR за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.43, а максимальная — 35.53.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QFLR сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) сегодня оценивается на уровне 35.44. Инструмент торгуется в пределах 35.43 - 35.53, вчерашнее закрытие составило 35.50, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QFLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF в настоящее время оценивается в 35.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.02% и USD. Отслеживайте движения QFLR на графике в реальном времени.
Как купить акции QFLR?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) по текущей цене 35.44. Ордера обычно размещаются около 35.44 или 35.74, тогда как 60 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QFLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QFLR?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF предполагает учет годового диапазона 32.38 - 36.95 и текущей цены 35.44. Многие сравнивают 1.29% и 3.02% перед размещением ордеров на 35.44 или 35.74. Изучайте ежедневные изменения цены QFLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) за последний год составила 36.95. Акции заметно колебались в пределах 32.38 - 36.95, сравнение с 35.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) за год составила 32.38. Сравнение с текущими 35.44 и 32.38 - 36.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QFLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QFLR?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.50 и 3.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.50
- Open
- 35.43
- Bid
- 35.44
- Ask
- 35.74
- Low
- 35.43
- High
- 35.53
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 3.02%
- Годовое изменение
- 3.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%