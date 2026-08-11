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QFLR: Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

35.44 USD 0.06 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QFLR за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.43, а максимальная — 35.53.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QFLR сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) сегодня оценивается на уровне 35.44. Инструмент торгуется в пределах 35.43 - 35.53, вчерашнее закрытие составило 35.50, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QFLR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?

Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF в настоящее время оценивается в 35.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.02% и USD. Отслеживайте движения QFLR на графике в реальном времени.

Как купить акции QFLR?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) по текущей цене 35.44. Ордера обычно размещаются около 35.44 или 35.74, тогда как 60 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QFLR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QFLR?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF предполагает учет годового диапазона 32.38 - 36.95 и текущей цены 35.44. Многие сравнивают 1.29% и 3.02% перед размещением ордеров на 35.44 или 35.74. Изучайте ежедневные изменения цены QFLR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) за последний год составила 36.95. Акции заметно колебались в пределах 32.38 - 36.95, сравнение с 35.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) за год составила 32.38. Сравнение с текущими 35.44 и 32.38 - 36.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QFLR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QFLR?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.50 и 3.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.43 35.53
Годовой диапазон
32.38 36.95
Предыдущее закрытие
35.50
Open
35.43
Bid
35.44
Ask
35.74
Low
35.43
High
35.53
Объем
60
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
3.02%
Годовое изменение
3.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%