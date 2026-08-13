QFLR: Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
今日QFLR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.34和高点35.50进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
QFLR股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF股票今天的定价为35.40。它在35.34 - 35.50范围内交易，昨天的收盘价为35.44，交易量达到38。QFLR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF目前的价值为35.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.91%和USD。实时查看图表以跟踪QFLR走势。
如何购买QFLR股票？
您可以以35.40的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF股票。订单通常设置在35.40或35.70附近，而38和0.17%显示市场活动。立即关注QFLR的实时图表更新。
如何投资QFLR股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF需要考虑年度范围32.38 - 36.95和当前价格35.40。许多人在以35.40或35.70下订单之前，会比较1.17%和。实时查看QFLR价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF的最高价格是36.95。在32.38 - 36.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF（QFLR）的最低价格为32.38。将其与当前的35.40和32.38 - 36.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QFLR股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.44和2.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.44
- 开盘价
- 35.34
- 卖价
- 35.40
- 买价
- 35.70
- 最低价
- 35.34
- 最高价
- 35.50
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- 2.91%
- 年变化
- 2.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%