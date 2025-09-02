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QAT: iShares MSCI Qatar ETF

17.70 USD 0.06 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QAT за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.67, а максимальная — 17.77.

Следите за динамикой iShares MSCI Qatar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QAT сегодня?

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) сегодня оценивается на уровне 17.70. Инструмент торгуется в пределах 17.67 - 17.77, вчерашнее закрытие составило 17.76, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Qatar ETF?

iShares MSCI Qatar ETF в настоящее время оценивается в 17.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.61% и USD. Отслеживайте движения QAT на графике в реальном времени.

Как купить акции QAT?

Вы можете купить акции iShares MSCI Qatar ETF (QAT) по текущей цене 17.70. Ордера обычно размещаются около 17.70 или 18.00, тогда как 8 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QAT?

Инвестирование в iShares MSCI Qatar ETF предполагает учет годового диапазона 17.38 - 20.16 и текущей цены 17.70. Многие сравнивают -0.23% и -4.58% перед размещением ордеров на 17.70 или 18.00. Изучайте ежедневные изменения цены QAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Qatar ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Qatar ETF (QAT) за последний год составила 20.16. Акции заметно колебались в пределах 17.38 - 20.16, сравнение с 17.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Qatar ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Qatar ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Qatar ETF (QAT) за год составила 17.38. Сравнение с текущими 17.70 и 17.38 - 20.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QAT?

В прошлом iShares MSCI Qatar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.76 и -10.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.67 17.77
Годовой диапазон
17.38 20.16
Предыдущее закрытие
17.76
Open
17.77
Bid
17.70
Ask
18.00
Low
17.67
High
17.77
Объем
8
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-0.23%
6-месячное изменение
-4.58%
Годовое изменение
-10.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%