- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QAT: iShares MSCI Qatar ETF
Курс QAT за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.67, а максимальная — 17.77.
Следите за динамикой iShares MSCI Qatar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QAT
- Middle East Economic Growth In Lower Gear Amid Ongoing Conflict
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Banking Risk Monthly Outlook: July 2026
- Midyear Economic Check-In: A World Diverging
- A Strategic Asset Allocation For The Next Decade
- Mind The Gap: Asia’s Inflation Pipeline Has Further To Run
- Global Export Orders Fall Amid Outbreak Of War In The Middle East
- Middle Eastern Banks: Tested By Conflict
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2026
- Equity Outlook: Middle East War, Energy Shock Test Fragile Markets
- How Investors Are Navigating Market Turmoil
- What The Iran War Means For Neighboring Markets (NYSEARCA:KSA)
- Crude Oil Trade: Defensive And Tactical Stock Buying
- This Week's Market Wrap: Energy, Defense Stocks Take The Lead As Oil Prices Spike Higher
- Limited risk priced into MENA stocks as war begins: JPM
- Country ETFs Crushing It
- Age Of Agility: Key Themes Shaping The MENA Region In 2026
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QAT сегодня?
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) сегодня оценивается на уровне 17.70. Инструмент торгуется в пределах 17.67 - 17.77, вчерашнее закрытие составило 17.76, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Qatar ETF?
iShares MSCI Qatar ETF в настоящее время оценивается в 17.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.61% и USD. Отслеживайте движения QAT на графике в реальном времени.
Как купить акции QAT?
Вы можете купить акции iShares MSCI Qatar ETF (QAT) по текущей цене 17.70. Ордера обычно размещаются около 17.70 или 18.00, тогда как 8 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QAT?
Инвестирование в iShares MSCI Qatar ETF предполагает учет годового диапазона 17.38 - 20.16 и текущей цены 17.70. Многие сравнивают -0.23% и -4.58% перед размещением ордеров на 17.70 или 18.00. Изучайте ежедневные изменения цены QAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Qatar ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Qatar ETF (QAT) за последний год составила 20.16. Акции заметно колебались в пределах 17.38 - 20.16, сравнение с 17.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Qatar ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Qatar ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Qatar ETF (QAT) за год составила 17.38. Сравнение с текущими 17.70 и 17.38 - 20.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QAT?
В прошлом iShares MSCI Qatar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.76 и -10.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.76
- Open
- 17.77
- Bid
- 17.70
- Ask
- 18.00
- Low
- 17.67
- High
- 17.77
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -4.58%
- Годовое изменение
- -10.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%