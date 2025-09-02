QAT: iShares MSCI卡塔尔 ETF
今日QAT汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点17.57和高点17.73进行交易。
关注iShares MSCI卡塔尔 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QAT股票今天的价格是多少？
iShares MSCI卡塔尔 ETF股票今天的定价为17.60。它在17.57 - 17.73范围内交易，昨天的收盘价为17.70，交易量达到15。QAT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI卡塔尔 ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI卡塔尔 ETF目前的价值为17.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.11%和USD。实时查看图表以跟踪QAT走势。
如何购买QAT股票？
您可以以17.60的当前价格购买iShares MSCI卡塔尔 ETF股票。订单通常设置在17.60或17.90附近，而15和-0.73%显示市场活动。立即关注QAT的实时图表更新。
如何投资QAT股票？
投资iShares MSCI卡塔尔 ETF需要考虑年度范围17.38 - 20.16和当前价格17.60。许多人在以17.60或17.90下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看QAT价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI卡塔尔 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI卡塔尔 ETF的最高价格是20.16。在17.38 - 20.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI卡塔尔 ETF的绩效。
iShares MSCI卡塔尔 ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI卡塔尔 ETF（QAT）的最低价格为17.38。将其与当前的17.60和17.38 - 20.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QAT股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI卡塔尔 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.70和-11.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.70
- 开盘价
- 17.73
- 卖价
- 17.60
- 买价
- 17.90
- 最低价
- 17.57
- 最高价
- 17.73
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- -0.79%
- 6个月变化
- -5.12%
- 年变化
- -11.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%