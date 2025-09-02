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QAT: iShares MSCI卡塔尔 ETF

17.60 USD 0.10 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QAT汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点17.57和高点17.73进行交易。

关注iShares MSCI卡塔尔 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QAT新闻

常见问题解答

QAT股票今天的价格是多少？

iShares MSCI卡塔尔 ETF股票今天的定价为17.60。它在17.57 - 17.73范围内交易，昨天的收盘价为17.70，交易量达到15。QAT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI卡塔尔 ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI卡塔尔 ETF目前的价值为17.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.11%和USD。实时查看图表以跟踪QAT走势。

如何购买QAT股票？

您可以以17.60的当前价格购买iShares MSCI卡塔尔 ETF股票。订单通常设置在17.60或17.90附近，而15和-0.73%显示市场活动。立即关注QAT的实时图表更新。

如何投资QAT股票？

投资iShares MSCI卡塔尔 ETF需要考虑年度范围17.38 - 20.16和当前价格17.60。许多人在以17.60或17.90下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看QAT价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI卡塔尔 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI卡塔尔 ETF的最高价格是20.16。在17.38 - 20.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI卡塔尔 ETF的绩效。

iShares MSCI卡塔尔 ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI卡塔尔 ETF（QAT）的最低价格为17.38。将其与当前的17.60和17.38 - 20.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QAT股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI卡塔尔 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.70和-11.11%中可见。

日范围
17.57 17.73
年范围
17.38 20.16
前一天收盘价
17.70
开盘价
17.73
卖价
17.60
买价
17.90
最低价
17.57
最高价
17.73
交易量
15
日变化
-0.56%
月变化
-0.79%
6个月变化
-5.12%
年变化
-11.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%