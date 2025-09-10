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PTNQ: Pacer Trendpilot 100 ETF

86.86 USD 0.30 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTNQ за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.86, а максимальная — 87.35.

Следите за динамикой Pacer Trendpilot 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTNQ сегодня?

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) сегодня оценивается на уровне 86.86. Инструмент торгуется в пределах 86.86 - 87.35, вчерашнее закрытие составило 87.16, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTNQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot 100 ETF?

Pacer Trendpilot 100 ETF в настоящее время оценивается в 86.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.24% и USD. Отслеживайте движения PTNQ на графике в реальном времени.

Как купить акции PTNQ?

Вы можете купить акции Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) по текущей цене 86.86. Ордера обычно размещаются около 86.86 или 87.16, тогда как 56 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTNQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTNQ?

Инвестирование в Pacer Trendpilot 100 ETF предполагает учет годового диапазона 71.56 - 89.99 и текущей цены 86.86. Многие сравнивают 4.65% и 13.42% перед размещением ордеров на 86.86 или 87.16. Изучайте ежедневные изменения цены PTNQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot 100 ETF?

Самая высокая цена Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) за последний год составила 89.99. Акции заметно колебались в пределах 71.56 - 89.99, сравнение с 87.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot 100 ETF?

Самая низкая цена Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) за год составила 71.56. Сравнение с текущими 86.86 и 71.56 - 89.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTNQ?

В прошлом Pacer Trendpilot 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.16 и 20.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
86.86 87.35
Годовой диапазон
71.56 89.99
Предыдущее закрытие
87.16
Open
86.90
Bid
86.86
Ask
87.16
Low
86.86
High
87.35
Объем
56
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
4.65%
6-месячное изменение
13.42%
Годовое изменение
20.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%