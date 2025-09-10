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PTNQ: Pacer Trendpilot 100 ETF
Курс PTNQ за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.86, а максимальная — 87.35.
Следите за динамикой Pacer Trendpilot 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTNQ сегодня?
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) сегодня оценивается на уровне 86.86. Инструмент торгуется в пределах 86.86 - 87.35, вчерашнее закрытие составило 87.16, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTNQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot 100 ETF?
Pacer Trendpilot 100 ETF в настоящее время оценивается в 86.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.24% и USD. Отслеживайте движения PTNQ на графике в реальном времени.
Как купить акции PTNQ?
Вы можете купить акции Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) по текущей цене 86.86. Ордера обычно размещаются около 86.86 или 87.16, тогда как 56 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTNQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTNQ?
Инвестирование в Pacer Trendpilot 100 ETF предполагает учет годового диапазона 71.56 - 89.99 и текущей цены 86.86. Многие сравнивают 4.65% и 13.42% перед размещением ордеров на 86.86 или 87.16. Изучайте ежедневные изменения цены PTNQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot 100 ETF?
Самая высокая цена Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) за последний год составила 89.99. Акции заметно колебались в пределах 71.56 - 89.99, сравнение с 87.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot 100 ETF?
Самая низкая цена Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) за год составила 71.56. Сравнение с текущими 86.86 и 71.56 - 89.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTNQ?
В прошлом Pacer Trendpilot 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.16 и 20.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 87.16
- Open
- 86.90
- Bid
- 86.86
- Ask
- 87.16
- Low
- 86.86
- High
- 87.35
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- 13.42%
- Годовое изменение
- 20.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%