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PTNQ: Pacer Trendpilot 100 ETF

86.58 USD 0.28 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTNQ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点86.32和高点87.09进行交易。

关注Pacer Trendpilot 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

PTNQ新闻

常见问题解答

PTNQ股票今天的价格是多少？

Pacer Trendpilot 100 ETF股票今天的定价为86.58。它在86.32 - 87.09范围内交易，昨天的收盘价为86.86，交易量达到57。PTNQ的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Trendpilot 100 ETF股票是否支付股息？

Pacer Trendpilot 100 ETF目前的价值为86.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.85%和USD。实时查看图表以跟踪PTNQ走势。

如何购买PTNQ股票？

您可以以86.58的当前价格购买Pacer Trendpilot 100 ETF股票。订单通常设置在86.58或86.88附近，而57和-0.35%显示市场活动。立即关注PTNQ的实时图表更新。

如何投资PTNQ股票？

投资Pacer Trendpilot 100 ETF需要考虑年度范围71.56 - 89.99和当前价格86.58。许多人在以86.58或86.88下订单之前，会比较4.31%和。实时查看PTNQ价格图表，了解每日变化。

Pacer Trendpilot 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Trendpilot 100 ETF的最高价格是89.99。在71.56 - 89.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot 100 ETF的绩效。

Pacer Trendpilot 100 ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）的最低价格为71.56。将其与当前的86.58和71.56 - 89.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTNQ股票是什么时候拆分的？

Pacer Trendpilot 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.86和19.85%中可见。

日范围
86.32 87.09
年范围
71.56 89.99
前一天收盘价
86.86
开盘价
86.88
卖价
86.58
买价
86.88
最低价
86.32
最高价
87.09
交易量
57
日变化
-0.32%
月变化
4.31%
6个月变化
13.06%
年变化
19.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%