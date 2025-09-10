PTNQ: Pacer Trendpilot 100 ETF
今日PTNQ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点86.32和高点87.09进行交易。
关注Pacer Trendpilot 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
PTNQ股票今天的价格是多少？
Pacer Trendpilot 100 ETF股票今天的定价为86.58。它在86.32 - 87.09范围内交易，昨天的收盘价为86.86，交易量达到57。PTNQ的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer Trendpilot 100 ETF股票是否支付股息？
Pacer Trendpilot 100 ETF目前的价值为86.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.85%和USD。实时查看图表以跟踪PTNQ走势。
如何购买PTNQ股票？
您可以以86.58的当前价格购买Pacer Trendpilot 100 ETF股票。订单通常设置在86.58或86.88附近，而57和-0.35%显示市场活动。立即关注PTNQ的实时图表更新。
如何投资PTNQ股票？
投资Pacer Trendpilot 100 ETF需要考虑年度范围71.56 - 89.99和当前价格86.58。许多人在以86.58或86.88下订单之前，会比较4.31%和。实时查看PTNQ价格图表，了解每日变化。
Pacer Trendpilot 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer Trendpilot 100 ETF的最高价格是89.99。在71.56 - 89.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot 100 ETF的绩效。
Pacer Trendpilot 100 ETF股票的最低价格是多少？
Pacer Trendpilot 100 ETF（PTNQ）的最低价格为71.56。将其与当前的86.58和71.56 - 89.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTNQ股票是什么时候拆分的？
Pacer Trendpilot 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.86和19.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 86.86
- 开盘价
- 86.88
- 卖价
- 86.58
- 买价
- 86.88
- 最低价
- 86.32
- 最高价
- 87.09
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 4.31%
- 6个月变化
- 13.06%
- 年变化
- 19.85%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%