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PSR: Invesco Active U.S. Real Estate Fund

103.55 USD 1.90 (1.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSR за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.55, а максимальная — 103.63.

Следите за динамикой Invesco Active U.S. Real Estate Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSR сегодня?

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) сегодня оценивается на уровне 103.55. Инструмент торгуется в пределах 103.55 - 103.63, вчерашнее закрытие составило 105.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Active U.S. Real Estate Fund?

Invesco Active U.S. Real Estate Fund в настоящее время оценивается в 103.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.93% и USD. Отслеживайте движения PSR на графике в реальном времени.

Как купить акции PSR?

Вы можете купить акции Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) по текущей цене 103.55. Ордера обычно размещаются около 103.55 или 103.85, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSR?

Инвестирование в Invesco Active U.S. Real Estate Fund предполагает учет годового диапазона 89.69 - 108.76 и текущей цены 103.55. Многие сравнивают -2.32% и 3.47% перед размещением ордеров на 103.55 или 103.85. Изучайте ежедневные изменения цены PSR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Active U.S. Real Estate Fund?

Самая высокая цена Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) за последний год составила 108.76. Акции заметно колебались в пределах 89.69 - 108.76, сравнение с 105.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Active U.S. Real Estate Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Active U.S. Real Estate Fund?

Самая низкая цена Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) за год составила 89.69. Сравнение с текущими 103.55 и 89.69 - 108.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSR?

В прошлом Invesco Active U.S. Real Estate Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 105.45 и 12.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.55 103.63
Годовой диапазон
89.69 108.76
Предыдущее закрытие
105.45
Open
103.63
Bid
103.55
Ask
103.85
Low
103.55
High
103.63
Объем
2
Дневное изменение
-1.80%
Месячное изменение
-2.32%
6-месячное изменение
3.47%
Годовое изменение
12.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%