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PSR: Invesco Active U.S. Real Estate Fund

103.37 USD 0.18 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSR汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点103.28和高点103.37进行交易。

关注Invesco Active U.S. Real Estate Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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PSR新闻

常见问题解答

PSR股票今天的价格是多少？

Invesco Active U.S. Real Estate Fund股票今天的定价为103.37。它在103.28 - 103.37范围内交易，昨天的收盘价为103.55，交易量达到3。PSR的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Active U.S. Real Estate Fund股票是否支付股息？

Invesco Active U.S. Real Estate Fund目前的价值为103.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.74%和USD。实时查看图表以跟踪PSR走势。

如何购买PSR股票？

您可以以103.37的当前价格购买Invesco Active U.S. Real Estate Fund股票。订单通常设置在103.37或103.67附近，而3和0.09%显示市场活动。立即关注PSR的实时图表更新。

如何投资PSR股票？

投资Invesco Active U.S. Real Estate Fund需要考虑年度范围89.69 - 108.76和当前价格103.37。许多人在以103.37或103.67下订单之前，会比较-2.49%和。实时查看PSR价格图表，了解每日变化。

Invesco Active U.S. Real Estate Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Active U.S. Real Estate Fund的最高价格是108.76。在89.69 - 108.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Active U.S. Real Estate Fund的绩效。

Invesco Active U.S. Real Estate Fund股票的最低价格是多少？

Invesco Active U.S. Real Estate Fund（PSR）的最低价格为89.69。将其与当前的103.37和89.69 - 108.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSR股票是什么时候拆分的？

Invesco Active U.S. Real Estate Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.55和12.74%中可见。

日范围
103.28 103.37
年范围
89.69 108.76
前一天收盘价
103.55
开盘价
103.28
卖价
103.37
买价
103.67
最低价
103.28
最高价
103.37
交易量
3
日变化
-0.17%
月变化
-2.49%
6个月变化
3.29%
年变化
12.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%