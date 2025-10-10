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PSCF: Invesco S&P SmallCap Financials ETF

65.75 USD 0.72 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSCF за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.75, а максимальная — 66.06.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCF сегодня?

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) сегодня оценивается на уровне 65.75. Инструмент торгуется в пределах 65.75 - 66.06, вчерашнее закрытие составило 66.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Financials ETF?

Invesco S&P SmallCap Financials ETF в настоящее время оценивается в 65.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.84% и USD. Отслеживайте движения PSCF на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCF?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) по текущей цене 65.75. Ордера обычно размещаются около 65.75 или 66.05, тогда как 4 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCF?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Financials ETF предполагает учет годового диапазона 54.35 - 68.60 и текущей цены 65.75. Многие сравнивают -2.16% и 11.38% перед размещением ордеров на 65.75 или 66.05. Изучайте ежедневные изменения цены PSCF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) за последний год составила 68.60. Акции заметно колебались в пределах 54.35 - 68.60, сравнение с 66.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) за год составила 54.35. Сравнение с текущими 65.75 и 54.35 - 68.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCF?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.47 и 12.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.75 66.06
Годовой диапазон
54.35 68.60
Предыдущее закрытие
66.47
Open
65.94
Bid
65.75
Ask
66.05
Low
65.75
High
66.06
Объем
4
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-2.16%
6-месячное изменение
11.38%
Годовое изменение
12.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%