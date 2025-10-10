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PSCF: Invesco S&P SmallCap Financials ETF
Курс PSCF за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.75, а максимальная — 66.06.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSCF сегодня?
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) сегодня оценивается на уровне 65.75. Инструмент торгуется в пределах 65.75 - 66.06, вчерашнее закрытие составило 66.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Financials ETF?
Invesco S&P SmallCap Financials ETF в настоящее время оценивается в 65.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.84% и USD. Отслеживайте движения PSCF на графике в реальном времени.
Как купить акции PSCF?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) по текущей цене 65.75. Ордера обычно размещаются около 65.75 или 66.05, тогда как 4 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSCF?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Financials ETF предполагает учет годового диапазона 54.35 - 68.60 и текущей цены 65.75. Многие сравнивают -2.16% и 11.38% перед размещением ордеров на 65.75 или 66.05. Изучайте ежедневные изменения цены PSCF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) за последний год составила 68.60. Акции заметно колебались в пределах 54.35 - 68.60, сравнение с 66.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Financials ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) за год составила 54.35. Сравнение с текущими 65.75 и 54.35 - 68.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSCF?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.47 и 12.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.47
- Open
- 65.94
- Bid
- 65.75
- Ask
- 66.05
- Low
- 65.75
- High
- 66.06
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -2.16%
- 6-месячное изменение
- 11.38%
- Годовое изменение
- 12.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%