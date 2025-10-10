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PSCF: Invesco S&P SmallCap Financials ETF

66.59 USD 0.84 (1.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSCF汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点66.59和高点66.61进行交易。

关注Invesco S&P SmallCap Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSCF新闻

常见问题解答

PSCF股票今天的价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Financials ETF股票今天的定价为66.59。它在66.59 - 66.61范围内交易，昨天的收盘价为65.75，交易量达到8。PSCF的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P SmallCap Financials ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P SmallCap Financials ETF目前的价值为66.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.28%和USD。实时查看图表以跟踪PSCF走势。

如何购买PSCF股票？

您可以以66.59的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Financials ETF股票。订单通常设置在66.59或66.89附近，而8和-0.03%显示市场活动。立即关注PSCF的实时图表更新。

如何投资PSCF股票？

投资Invesco S&P SmallCap Financials ETF需要考虑年度范围54.35 - 68.60和当前价格66.59。许多人在以66.59或66.89下订单之前，会比较-0.91%和。实时查看PSCF价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P SmallCap Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Financials ETF的最高价格是68.60。在54.35 - 68.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Financials ETF的绩效。

Invesco S&P SmallCap Financials ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Financials ETF（PSCF）的最低价格为54.35。将其与当前的66.59和54.35 - 68.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSCF股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P SmallCap Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.75和14.28%中可见。

日范围
66.59 66.61
年范围
54.35 68.60
前一天收盘价
65.75
开盘价
66.61
卖价
66.59
买价
66.89
最低价
66.59
最高价
66.61
交易量
8
日变化
1.28%
月变化
-0.91%
6个月变化
12.81%
年变化
14.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%