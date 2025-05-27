Валюты / PRTA
PRTA: Prothena Corporation plc
8.16 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRTA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.12, а максимальная — 8.36.
Следите за динамикой Prothena Corporation plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRTA
- Prothena Down 40% Year to Date: What Lies Ahead for the Stock?
- Prothena (PRTA) Up 17.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Prothena stock price target lowered to $11 at Citizens JMP on ARIA concerns
- FDA Tightens Safety Guidelines For Biogen Leqembi Alzheimer's Therapy - Biogen (NASDAQ:BIIB)
- Prothena Reports Non-Competitive Brain Swelling Rates In Early Alzheimer's Study - Eli Lilly (NYSE:LLY), Biogen (NASDAQ:BIIB)
- Piper Sandler slashes Prothena stock price target to $15 from $81 on PRX012 data
- Novo Nordisk to advance ATTR amyloidosis antibody to phase 3 trials
- Prothena Q2 Revenue Drops 97%
- Prothena stock price target lowered to $10 at RBC on program discontinuation
- JMP reiterates Market Outperform rating on Prothena stock ahead of key data
- Prothena (PRTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- PTC Therapeutics (PTCT) Surges 11.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Earnings Preview: Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) Q2 Earnings Expected to Decline
- Roche Reports 7% 1H25 Sales Growth, Key Drugs Perform Well
- AstraZeneca's AL Amyloidosis Drug Misses Goal in Late-Stage Studies
- Prothena stock maintains Neutral rating after restructuring plan
- Prothena announces 63% workforce reduction following birtamimab halt
- Prothena to cut workforce by 63% amid strategic review
- Roche And Prothena: Why Moving On Makes Sense (OTCMKTS:RHHBY)
- Prothena partner Roche advances Parkinson’s drug to phase 3
- Roche to advance Parkinson’s disease antibody to Phase III trials
- Prothena: Despite Phase 3 Trial Failure, Other Neurodegenerative Programs In Place (PRTA)
- Piper Sandler cuts Prothena stock target to $81 from $110
Дневной диапазон
8.12 8.36
Годовой диапазон
4.32 18.88
- Предыдущее закрытие
- 8.16
- Open
- 8.12
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Low
- 8.12
- High
- 8.36
- Объем
- 814
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- -33.50%
- Годовое изменение
- -51.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.