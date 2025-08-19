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PRFD: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu
Курс PRFD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.60, а максимальная — 50.67.
Следите за динамикой PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRFD сегодня?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu (PRFD) сегодня оценивается на уровне 50.60. Инструмент торгуется в пределах 50.60 - 50.67, вчерашнее закрытие составило 50.64, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu в настоящее время оценивается в 50.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.47% и USD. Отслеживайте движения PRFD на графике в реальном времени.
Как купить акции PRFD?
Вы можете купить акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu (PRFD) по текущей цене 50.60. Ордера обычно размещаются около 50.60 или 50.90, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRFD?
Инвестирование в PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu предполагает учет годового диапазона 50.32 - 52.34 и текущей цены 50.60. Многие сравнивают 0.30% и -2.23% перед размещением ордеров на 50.60 или 50.90. Изучайте ежедневные изменения цены PRFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu?
Самая высокая цена PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu (PRFD) за последний год составила 52.34. Акции заметно колебались в пределах 50.32 - 52.34, сравнение с 50.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu?
Самая низкая цена PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu (PRFD) за год составила 50.32. Сравнение с текущими 50.60 и 50.32 - 52.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRFD?
В прошлом PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.64 и -2.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.64
- Open
- 50.66
- Bid
- 50.60
- Ask
- 50.90
- Low
- 50.60
- High
- 50.67
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -2.23%
- Годовое изменение
- -2.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%