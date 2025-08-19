PRFD: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu
今日PRFD汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点50.49和高点50.59进行交易。
关注PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PRFD股票今天的价格是多少？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票今天的定价为50.54。它在50.49 - 50.59范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到12。PRFD的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票是否支付股息？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu目前的价值为50.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪PRFD走势。
如何购买PRFD股票？
您可以以50.54的当前价格购买PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票。订单通常设置在50.54或50.84附近，而12和0.00%显示市场活动。立即关注PRFD的实时图表更新。
如何投资PRFD股票？
投资PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu需要考虑年度范围50.32 - 52.34和当前价格50.54。许多人在以50.54或50.84下订单之前，会比较0.18%和。实时查看PRFD价格图表，了解每日变化。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu的最高价格是52.34。在50.32 - 52.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu的绩效。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票的最低价格是多少？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu（PRFD）的最低价格为50.32。将其与当前的50.54和50.32 - 52.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRFD股票是什么时候拆分的？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.60和-2.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.60
- 开盘价
- 50.54
- 卖价
- 50.54
- 买价
- 50.84
- 最低价
- 50.49
- 最高价
- 50.59
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- -2.35%
- 年变化
- -2.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%