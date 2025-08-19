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PRFD: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu

50.54 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRFD汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点50.49和高点50.59进行交易。

关注PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRFD新闻

常见问题解答

PRFD股票今天的价格是多少？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票今天的定价为50.54。它在50.49 - 50.59范围内交易，昨天的收盘价为50.60，交易量达到12。PRFD的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票是否支付股息？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu目前的价值为50.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪PRFD走势。

如何购买PRFD股票？

您可以以50.54的当前价格购买PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票。订单通常设置在50.54或50.84附近，而12和0.00%显示市场活动。立即关注PRFD的实时图表更新。

如何投资PRFD股票？

投资PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu需要考虑年度范围50.32 - 52.34和当前价格50.54。许多人在以50.54或50.84下订单之前，会比较0.18%和。实时查看PRFD价格图表，了解每日变化。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu的最高价格是52.34。在50.32 - 52.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu的绩效。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu股票的最低价格是多少？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu（PRFD）的最低价格为50.32。将其与当前的50.54和50.32 - 52.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRFD股票是什么时候拆分的？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Preferred and Capital Secu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.60和-2.58%中可见。

日范围
50.49 50.59
年范围
50.32 52.34
前一天收盘价
50.60
开盘价
50.54
卖价
50.54
买价
50.84
最低价
50.49
最高价
50.59
交易量
12
日变化
-0.12%
月变化
0.18%
6个月变化
-2.35%
年变化
-2.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%