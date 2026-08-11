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POWR: iShares U.S. Power Infrastructure ETF

26.44 USD 0.12 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POWR за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.35, а максимальная — 26.72.

Следите за динамикой iShares U.S. Power Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Торговые приложения для POWR

POWR Support Resistance
Trade Indicators LLC
Индикаторы
For trading, the support and resistance lines for current price are everything. With the ability to adjust sensitivity, this indicator delivers just that! HOW TO USE The blue lines represent the most relevant support and resistance for the current price. You can adjust the sensitivity of the support and resistance lines by adjusting the input value under the indicator settings to show more or less support lines. 
POWR Momentum Lines
Trade Indicators LLC
Индикаторы
Don’t overlook the power of this indicator. We took the time to find the best algorithm to pull the best momentum lines in the industry. We also coded in the orange stream to give you a quick glance at where the overall trend is heading. This indicator works incredibly well for Stocks, Forex and Crypto! HOW TO USE When the orange stream is heading down, this means you are in a strong downtrend. When the orange stream is heading up, this means you are in a strong uptrend. When the red lines start
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Индикаторы
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
POWR Trend Trader
Trade Indicators LLC
Индикаторы
Our most popular indicator in our fleet of indicators. The POWR Trend Trader is the highest grossing manual strategy for trading on the market today. This indicator is upgraded with more Profit Points and also introduces Re-Entry alerts. The POWR Trend Trader (PTT) is our premier indicator! What this indicator can do for your profits is staggering! HOW TO USE The POWR Trend Trader has a Master Trend Meter at the bottom of the chart. We actually re-coded the main indicator that turns your candle
POWR Trend Line Candles
Trade Indicators LLC
5 (1)
Индикаторы
You’ll love how you can receive alerts to your email and SMS when the candles turn green or red signifying the best buy and sell times in correlation to confirmed uptrends and downtrends. TO USE 1. Buy when green candles appear - this represents an uptrend. 2. Sell when red candles appear - this represents a downtrend. EXTRA FEATURE This indicator NEVER repaints so when a candle closes, that color is final. Also, the blue trend lines in the photos are not included, this is to demonstrate the pri
POWR Drop Coming
Trade Indicators LLC
Индикаторы
Profits are on the way! This indicator is SO SIMPLE… when the red Drop Coming arrow appears, a price drop may be on the way! When more than one "Drop Coming" signal appears on a bull run, that means the drop is getting closer. HOW TO USE 1. When the red "Drop Coming" arrow appears, a price drop may be on the way! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what our traders do is open their chart and move the input n
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Индикаторы
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
POWR Long Short Zones
Trade Indicators LLC
Индикаторы
Wouldn’t you love a heads up alert when the market is switching from bullish to bearish momentum? When the background turns green, there is your signal to place a long trade to increase your profitability. Also, when the background turns red, guess what? It’s time to go short for profits. HOW TO USE 1. When the background turns green, this is the best place to take long trades. This also represents a bull market. 2. When the background turns red, this is the best place to take short trades. This

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POWR сегодня?

iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах 26.35 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.56, а торговый объем достиг 491. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POWR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Power Infrastructure ETF?

iShares U.S. Power Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения POWR на графике в реальном времени.

Как купить акции POWR?

Вы можете купить акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 491 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POWR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POWR?

Инвестирование в iShares U.S. Power Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 23.18 - 28.44 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 1.30% и -0.23% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены POWR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 28.44, сравнение с 26.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Power Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 26.44 и 23.18 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POWR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POWR?

В прошлом iShares U.S. Power Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.56 и 3.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.35 26.72
Годовой диапазон
23.18 28.44
Предыдущее закрытие
26.56
Open
26.70
Bid
26.44
Ask
26.74
Low
26.35
High
26.72
Объем
491
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
-0.23%
Годовое изменение
3.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%