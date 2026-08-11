- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
POWR: iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Курс POWR за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.35, а максимальная — 26.72.
Следите за динамикой iShares U.S. Power Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для POWR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций POWR сегодня?
iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) сегодня оценивается на уровне 26.44. Инструмент торгуется в пределах 26.35 - 26.72, вчерашнее закрытие составило 26.56, а торговый объем достиг 491. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POWR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
iShares U.S. Power Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 26.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения POWR на графике в реальном времени.
Как купить акции POWR?
Вы можете купить акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) по текущей цене 26.44. Ордера обычно размещаются около 26.44 или 26.74, тогда как 491 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POWR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции POWR?
Инвестирование в iShares U.S. Power Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 23.18 - 28.44 и текущей цены 26.44. Многие сравнивают 1.30% и -0.23% перед размещением ордеров на 26.44 или 26.74. Изучайте ежедневные изменения цены POWR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 28.44, сравнение с 26.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Power Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 26.44 и 23.18 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POWR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций POWR?
В прошлом iShares U.S. Power Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.56 и 3.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.56
- Open
- 26.70
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Low
- 26.35
- High
- 26.72
- Объем
- 491
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- -0.23%
- Годовое изменение
- 3.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%