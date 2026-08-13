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POWR: 安能国际

26.82 USD 0.38 (1.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POWR汇率已更改1.44%。当日，交易品种以低点26.56和高点26.86进行交易。

关注安能国际动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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POWR交易应用程序

POWR Support Resistance
Trade Indicators LLC
指标
For trading, the support and resistance lines for current price are everything. With the ability to adjust sensitivity, this indicator delivers just that! HOW TO USE The blue lines represent the most relevant support and resistance for the current price. You can adjust the sensitivity of the support and resistance lines by adjusting the input value under the indicator settings to show more or less support lines. 
POWR Momentum Lines
Trade Indicators LLC
指标
Don’t overlook the power of this indicator. We took the time to find the best algorithm to pull the best momentum lines in the industry. We also coded in the orange stream to give you a quick glance at where the overall trend is heading. This indicator works incredibly well for Stocks, Forex and Crypto! HOW TO USE When the orange stream is heading down, this means you are in a strong downtrend. When the orange stream is heading up, this means you are in a strong uptrend. When the red lines start
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
指标
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
POWR Trend Trader
Trade Indicators LLC
指标
Our most popular indicator in our fleet of indicators. The POWR Trend Trader is the highest grossing manual strategy for trading on the market today. This indicator is upgraded with more Profit Points and also introduces Re-Entry alerts. The POWR Trend Trader (PTT) is our premier indicator! What this indicator can do for your profits is staggering! HOW TO USE The POWR Trend Trader has a Master Trend Meter at the bottom of the chart. We actually re-coded the main indicator that turns your candle
POWR Trend Line Candles
Trade Indicators LLC
5 (1)
指标
You’ll love how you can receive alerts to your email and SMS when the candles turn green or red signifying the best buy and sell times in correlation to confirmed uptrends and downtrends. TO USE 1. Buy when green candles appear - this represents an uptrend. 2. Sell when red candles appear - this represents a downtrend. EXTRA FEATURE This indicator NEVER repaints so when a candle closes, that color is final. Also, the blue trend lines in the photos are not included, this is to demonstrate the pri
POWR Drop Coming
Trade Indicators LLC
指标
Profits are on the way! This indicator is SO SIMPLE… when the red Drop Coming arrow appears, a price drop may be on the way! When more than one "Drop Coming" signal appears on a bull run, that means the drop is getting closer. HOW TO USE 1. When the red "Drop Coming" arrow appears, a price drop may be on the way! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what our traders do is open their chart and move the input n
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
指标
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
POWR Long Short Zones
Trade Indicators LLC
指标
Wouldn’t you love a heads up alert when the market is switching from bullish to bearish momentum? When the background turns green, there is your signal to place a long trade to increase your profitability. Also, when the background turns red, guess what? It’s time to go short for profits. HOW TO USE 1. When the background turns green, this is the best place to take long trades. This also represents a bull market. 2. When the background turns red, this is the best place to take short trades. This

常见问题解答

POWR股票今天的价格是多少？

安能国际股票今天的定价为26.82。它在26.56 - 26.86范围内交易，昨天的收盘价为26.44，交易量达到198。POWR的实时价格图表显示了这些更新。

安能国际股票是否支付股息？

安能国际目前的价值为26.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.34%和USD。实时查看图表以跟踪POWR走势。

如何购买POWR股票？

您可以以26.82的当前价格购买安能国际股票。订单通常设置在26.82或27.12附近，而198和0.98%显示市场活动。立即关注POWR的实时图表更新。

如何投资POWR股票？

投资安能国际需要考虑年度范围23.18 - 28.44和当前价格26.82。许多人在以26.82或27.12下订单之前，会比较2.76%和。实时查看POWR价格图表，了解每日变化。

安能国际股票的最高价格是多少？

在过去一年中，安能国际的最高价格是28.44。在23.18 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪安能国际的绩效。

安能国际股票的最低价格是多少？

安能国际（POWR）的最低价格为23.18。将其与当前的26.82和23.18 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POWR股票是什么时候拆分的？

安能国际历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.44和5.34%中可见。

日范围
26.56 26.86
年范围
23.18 28.44
前一天收盘价
26.44
开盘价
26.56
卖价
26.82
买价
27.12
最低价
26.56
最高价
26.86
交易量
198
日变化
1.44%
月变化
2.76%
6个月变化
1.21%
年变化
5.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%