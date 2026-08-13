POWR股票今天的价格是多少？ 安能国际股票今天的定价为26.82。它在26.56 - 26.86范围内交易，昨天的收盘价为26.44，交易量达到198。POWR的实时价格图表显示了这些更新。

安能国际股票是否支付股息？ 安能国际目前的价值为26.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.34%和USD。实时查看图表以跟踪POWR走势。

如何购买POWR股票？ 您可以以26.82的当前价格购买安能国际股票。订单通常设置在26.82或27.12附近，而198和0.98%显示市场活动。立即关注POWR的实时图表更新。

如何投资POWR股票？ 投资安能国际需要考虑年度范围23.18 - 28.44和当前价格26.82。许多人在以26.82或27.12下订单之前，会比较2.76%和。实时查看POWR价格图表，了解每日变化。

安能国际股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，安能国际的最高价格是28.44。在23.18 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪安能国际的绩效。

安能国际股票的最低价格是多少？ 安能国际（POWR）的最低价格为23.18。将其与当前的26.82和23.18 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。