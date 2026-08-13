POWR: 安能国际
今日POWR汇率已更改1.44%。当日，交易品种以低点26.56和高点26.86进行交易。
关注安能国际动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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POWR交易应用程序
常见问题解答
POWR股票今天的价格是多少？
安能国际股票今天的定价为26.82。它在26.56 - 26.86范围内交易，昨天的收盘价为26.44，交易量达到198。POWR的实时价格图表显示了这些更新。
安能国际股票是否支付股息？
安能国际目前的价值为26.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.34%和USD。实时查看图表以跟踪POWR走势。
如何购买POWR股票？
您可以以26.82的当前价格购买安能国际股票。订单通常设置在26.82或27.12附近，而198和0.98%显示市场活动。立即关注POWR的实时图表更新。
如何投资POWR股票？
投资安能国际需要考虑年度范围23.18 - 28.44和当前价格26.82。许多人在以26.82或27.12下订单之前，会比较2.76%和。实时查看POWR价格图表，了解每日变化。
安能国际股票的最高价格是多少？
在过去一年中，安能国际的最高价格是28.44。在23.18 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪安能国际的绩效。
安能国际股票的最低价格是多少？
安能国际（POWR）的最低价格为23.18。将其与当前的26.82和23.18 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
POWR股票是什么时候拆分的？
安能国际历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.44和5.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.44
- 开盘价
- 26.56
- 卖价
- 26.82
- 买价
- 27.12
- 最低价
- 26.56
- 最高价
- 26.86
- 交易量
- 198
- 日变化
- 1.44%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 1.21%
- 年变化
- 5.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%