PINE: Alpine Income Property Trust Inc
14.52 USD 0.17 (1.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PINE за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.50, а максимальная — 14.78.
Следите за динамикой Alpine Income Property Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.50 14.78
Годовой диапазон
13.95 18.75
- Предыдущее закрытие
- 14.69
- Open
- 14.72
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 14.50
- High
- 14.78
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -4.85%
- 6-месячное изменение
- -13.21%
- Годовое изменение
- -19.82%
