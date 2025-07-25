КотировкиРазделы
OUT: OUTFRONT Media Inc

18.77 USD 0.30 (1.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OUT за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.63, а максимальная — 19.13.

Следите за динамикой OUTFRONT Media Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.63 19.13
Годовой диапазон
12.95 19.79
Предыдущее закрытие
19.07
Open
19.04
Bid
18.77
Ask
19.07
Low
18.63
High
19.13
Объем
2.410 K
Дневное изменение
-1.57%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
15.65%
Годовое изменение
2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.