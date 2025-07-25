Валюты / OUT
OUT: OUTFRONT Media Inc
18.77 USD 0.30 (1.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OUT за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.63, а максимальная — 19.13.
Следите за динамикой OUTFRONT Media Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.63 19.13
Годовой диапазон
12.95 19.79
- Предыдущее закрытие
- 19.07
- Open
- 19.04
- Bid
- 18.77
- Ask
- 19.07
- Low
- 18.63
- High
- 19.13
- Объем
- 2.410 K
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 15.65%
- Годовое изменение
- 2.51%
