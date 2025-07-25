KurseKategorien
OUT: OUTFRONT Media Inc

18.81 USD 0.06 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OUT hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 19.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die OUTFRONT Media Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.75 19.08
Jahresspanne
12.95 19.79
Vorheriger Schlusskurs
18.75
Eröffnung
18.98
Bid
18.81
Ask
19.11
Tief
18.75
Hoch
19.08
Volumen
2.371 K
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
0.64%
6-Monatsänderung
15.90%
Jahresänderung
2.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
