Währungen / OUT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OUT: OUTFRONT Media Inc
18.81 USD 0.06 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OUT hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 19.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die OUTFRONT Media Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUT News
- Outfront media: Providence Equity Partners trim stake by $151.7 million
- Sale by OUTFRONT Media 10% owners totals $151.7 million
- Why Outfront Media (OUT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Here's Why Outfront Media (OUT) is a Strong Value Stock
- Outfront Media names Nicolas Brien CEO, elects two new board members
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- OUTFRONT Media Stock Up 14.5% in 3 Months: Will the Trend Last?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Outfront Media (OUT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Outfront Media Stock: Turnaround Is Making Progress (Rating Upgrade) (NYSE:OUT)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Outfront Media Offers This Eye-Catching Dividend Yield
- Outfront Media (OUT) Q2 EPS Drops 90%
- OUTFRONT Media's Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Miss
- OUTFRONT Media Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OUT)
- OUTFRONT Media Inc. (OUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Outfront Media (OUT) Q2 Earnings
- Outfront Media (OUT) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Outfront Media Q2 2025 slides: Transit and digital growth offset billboard weakness
- OUTFRONT Media declares quarterly dividend of $0.30 per share
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Real Estate Stocks With Over 6% Dividend Yields - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Outfront Media (NYSE:OUT)
Tagesspanne
18.75 19.08
Jahresspanne
12.95 19.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.75
- Eröffnung
- 18.98
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Tief
- 18.75
- Hoch
- 19.08
- Volumen
- 2.371 K
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 15.90%
- Jahresänderung
- 2.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K