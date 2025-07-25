Devises / OUT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OUT: OUTFRONT Media Inc
18.66 USD 0.15 (0.80%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OUT a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.61 et à un maximum de 18.92.
Suivez la dynamique OUTFRONT Media Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OUT Nouvelles
- Here's Why Outfront Media (OUT) is a Strong Value Stock
- Outfront media: Providence Equity Partners trim stake by $151.7 million
- Sale by OUTFRONT Media 10% owners totals $151.7 million
- Why Outfront Media (OUT) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Here's Why Outfront Media (OUT) is a Strong Value Stock
- Outfront Media names Nicolas Brien CEO, elects two new board members
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- OUTFRONT Media Stock Up 14.5% in 3 Months: Will the Trend Last?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Outfront Media (OUT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Outfront Media Stock: Turnaround Is Making Progress (Rating Upgrade) (NYSE:OUT)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Outfront Media Offers This Eye-Catching Dividend Yield
- Outfront Media (OUT) Q2 EPS Drops 90%
- OUTFRONT Media's Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Miss
- OUTFRONT Media Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OUT)
- OUTFRONT Media Inc. (OUT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Outfront Media (OUT) Q2 Earnings
- Outfront Media (OUT) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Outfront Media Q2 2025 slides: Transit and digital growth offset billboard weakness
- OUTFRONT Media declares quarterly dividend of $0.30 per share
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
Range quotidien
18.61 18.92
Range Annuel
12.95 19.79
- Clôture Précédente
- 18.81
- Ouverture
- 18.79
- Bid
- 18.66
- Ask
- 18.96
- Plus Bas
- 18.61
- Plus Haut
- 18.92
- Volume
- 1.507 K
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- -0.16%
- Changement à 6 Mois
- 14.97%
- Changement Annuel
- 1.91%
20 septembre, samedi