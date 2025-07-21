Валюты / ONB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ONB: Old National Bancorp
21.79 USD 0.26 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONB за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.60, а максимальная — 22.03.
Следите за динамикой Old National Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONB
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Is the Options Market Predicting a Spike in Old National Bancorp Stock?
- Stock Yards Bancorp appoints Michael W. Woods as principal accounting officer
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Earnings call transcript: Old National Bancorp Q2 2025 reports strong EPS growth
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp Grows Q2 Revenue
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- Old National Bancorp Grows Q2 Earnings
- Old National ONB Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Old National Bancorp (ONB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Old National Q2 2025 slides show strong growth following Bremer acquisition
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Old National reports Q2 profit of $0.34 per share, $0.53 adjusted
- Old National Bancorp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Countdown to Old National Bancorp (ONB) Q2 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
Дневной диапазон
21.60 22.03
Годовой диапазон
16.83 24.50
- Предыдущее закрытие
- 22.05
- Open
- 22.03
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- Low
- 21.60
- High
- 22.03
- Объем
- 5.025 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -3.92%
- 6-месячное изменение
- 3.66%
- Годовое изменение
- 18.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.