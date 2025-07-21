КотировкиРазделы
ONB: Old National Bancorp

21.79 USD 0.26 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ONB за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.60, а максимальная — 22.03.

Следите за динамикой Old National Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
21.60 22.03
Годовой диапазон
16.83 24.50
Предыдущее закрытие
22.05
Open
22.03
Bid
21.79
Ask
22.09
Low
21.60
High
22.03
Объем
5.025 K
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
-3.92%
6-месячное изменение
3.66%
Годовое изменение
18.81%
