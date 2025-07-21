통화 / ONB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ONB: Old National Bancorp
22.13 USD 0.43 (1.91%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONB 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.10이고 고가는 22.54이었습니다.
Old National Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ONB News
- First Interstate Bancsystems 목표가, DA Davidson $38로 상향
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Is the Options Market Predicting a Spike in Old National Bancorp Stock?
- Stock Yards Bancorp appoints Michael W. Woods as principal accounting officer
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Earnings call transcript: Old National Bancorp Q2 2025 reports strong EPS growth
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- First Interstate BancSystem director Heyneman sells $357k in FIBK stock
- First Interstate BancSystem redeems 5.25% subordinated notes due 2030
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp Grows Q2 Revenue
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- Old National Bancorp Grows Q2 Earnings
- Old National ONB Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Old National Bancorp (ONB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Old National Q2 2025 slides show strong growth following Bremer acquisition
- Old National Bancorp (ONB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Old National reports Q2 profit of $0.34 per share, $0.53 adjusted
- Old National Bancorp earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- Countdown to Old National Bancorp (ONB) Q2 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
일일 변동 비율
22.10 22.54
년간 변동
16.83 24.50
- 이전 종가
- 22.56
- 시가
- 22.54
- Bid
- 22.13
- Ask
- 22.43
- 저가
- 22.10
- 고가
- 22.54
- 볼륨
- 7.441 K
- 일일 변동
- -1.91%
- 월 변동
- -2.43%
- 6개월 변동
- 5.28%
- 년간 변동율
- 20.67%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K