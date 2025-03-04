Валюты / OLPX
OLPX: Olaplex Holdings Inc
1.45 USD 0.02 (1.40%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLPX за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.45.
Следите за динамикой Olaplex Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.40 1.45
Годовой диапазон
1.01 2.42
- Предыдущее закрытие
- 1.43
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.40
- High
- 1.45
- Объем
- 1.075 K
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 3.57%
- 6-месячное изменение
- 15.08%
- Годовое изменение
- -39.33%
