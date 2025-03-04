货币 / OLPX
OLPX: Olaplex Holdings Inc
1.46 USD 0.01 (0.69%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OLPX汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点1.44和高点1.48进行交易。
关注Olaplex Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLPX新闻
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:OLPX)
- Olaplex at Barclays Conference: Expanding Hair Care Horizons
- Olaplex Pops 12% on First Wall Street Buy Rating
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Tick Up As Wall Street Awaits Nvidia Earnings— MongoDB, nCino, Snowflake In Focus - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Olaplex stock steady as Raymond James reiterates Market Perform rating
- Olaplex acquires biotech firm Purvala in first acquisition
- Olaplex stock jumps after receiving first buy rating from Wall Street
- Canaccord upgrades Olaplex betting on brand revival and return to growth
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Canaccord Genuity upgrades Olaplex stock to Buy on brand reinvigoration
- Olaplex: Growth Has Returned, But Not Sustainably Yet (NASDAQ:OLPX)
- Olaplex Q2 2025 presentation slides: Revenue growth offset by profitability challenges
- Olaplex shares rise as second quarter revenue tops expectations
- Olaplex Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Olaplex (OLPX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Olaplex appoints two retail veterans to board of directors
- Amazon's Prime Day Secret Weapon? Lipstick And Luxury - Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Amazon’s premium beauty push may be a buffer against Trump's tariffs
- RJ downgrades Coty; sees tepid earnings season for beauty and personal care sector
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Olaplex Stock: Competition And Patent Expiration Are Enormous Obstacles (NASDAQ:OLPX)
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Olaplex stock jumps 9% on revenue beat, in-line earnings
日范围
1.44 1.48
年范围
1.01 2.42
- 前一天收盘价
- 1.45
- 开盘价
- 1.45
- 卖价
- 1.46
- 买价
- 1.76
- 最低价
- 1.44
- 最高价
- 1.48
- 交易量
- 392
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 4.29%
- 6个月变化
- 15.87%
- 年变化
- -38.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值