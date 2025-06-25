Валюты / NCRA
NCRA: Nocera Inc
1.55 USD 0.05 (3.33%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCRA за сегодня изменился на 3.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.46, а максимальная — 1.55.
Следите за динамикой Nocera Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.46 1.55
Годовой диапазон
0.75 2.09
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.46
- High
- 1.55
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 3.33%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 55.00%
- Годовое изменение
- 26.02%
