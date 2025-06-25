Valute / NCRA
NCRA: Nocera Inc
1.53 USD 0.05 (3.38%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCRA ha avuto una variazione del 3.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.55.
Segui le dinamiche di Nocera Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.47 1.55
Intervallo Annuale
0.75 2.09
- Chiusura Precedente
- 1.48
- Apertura
- 1.50
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.55
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 3.38%
- Variazione Mensile
- -0.65%
- Variazione Semestrale
- 53.00%
- Variazione Annuale
- 24.39%
21 settembre, domenica