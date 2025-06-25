Währungen / NCRA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NCRA: Nocera Inc
1.52 USD 0.04 (2.70%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCRA hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nocera Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.47 1.52
Jahresspanne
0.75 2.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.48
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 2.70%
- Monatsänderung
- -1.30%
- 6-Monatsänderung
- 52.00%
- Jahresänderung
- 23.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K