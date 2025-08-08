КотировкиРазделы
MSI: Motorola Solutions Inc

476.71 USD 5.75 (1.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSI за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 475.25, а максимальная — 484.23.

Следите за динамикой Motorola Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
475.25 484.23
Годовой диапазон
388.91 507.82
Предыдущее закрытие
482.46
Open
483.90
Bid
476.71
Ask
477.01
Low
475.25
High
484.23
Объем
1.362 K
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
9.31%
Годовое изменение
5.97%
