Валюты / MSI
MSI: Motorola Solutions Inc
476.71 USD 5.75 (1.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSI за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 475.25, а максимальная — 484.23.
Следите за динамикой Motorola Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
475.25 484.23
Годовой диапазон
388.91 507.82
- Предыдущее закрытие
- 482.46
- Open
- 483.90
- Bid
- 476.71
- Ask
- 477.01
- Low
- 475.25
- High
- 484.23
- Объем
- 1.362 K
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 9.31%
- Годовое изменение
- 5.97%
