Валюты / LOAN
LOAN: Manhattan Bridge Capital Inc
5.30 USD 0.01 (0.19%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOAN за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.28, а максимальная — 5.37.
Следите за динамикой Manhattan Bridge Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LOAN
- San Jose housing tower project site faces foreclosure after default
- Fresh housing plans emerge for abandoned downtown San Jose bus station
- San Jose apartment complex lands construction loan in hopeful sign
- High-profile Oakland hotel suffers loan default in fresh jolt to market
- Home prices grow at slowest pace in two years, reflecting ‘extraordinarily weak’ demand
- Berkeley apartment owner facing loan foreclosure files for bankruptcy
- Millions of student-loan borrowers have no idea how much they’re supposed to pay
- Big Oakland apartment complexes flop into default in ailing market
- Can I get a mortgage after a short sale of my home?
- San Jose housing tower lurches into default as property market wobbles
- Real estate empire crumbles as choice San Jose site faces foreclosure
- Loan default jolts East Bay hotel in grim sign of frail lodging market
- San Jose hotel complex with hundreds of rooms flops into loan default
- Downtown San Jose mixed-use commercial building flops into default
- San Jose housing towers gain new owner through speedy foreclosure
- Lender grabs control of big South Bay office building over failed loan
- Oakland apartment complex along waterfront is taken back by lender
- San Jose hotel tower clears key hurdle in quest for fresh loan funds
- Oakland historic building owner who battled tower suffers loan default
- Big East Bay hotel is taken back by lender due to delinquent loan
- San Jose hotel owner gets more time to land new financing for tower
- San Jose office site tied to top-tier developer flops into foreclosure
- High-profile East Bay office building deal shows property value slump
- Fresh financing could allow big San Jose hotel to escape foreclosure
Дневной диапазон
5.28 5.37
Годовой диапазон
4.74 6.05
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.28
- Bid
- 5.30
- Ask
- 5.60
- Low
- 5.28
- High
- 5.37
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- -10.17%
- Годовое изменение
- -5.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.