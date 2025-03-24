Währungen / LOAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LOAN: Manhattan Bridge Capital Inc
5.42 USD 0.02 (0.37%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOAN hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.38 bis zu einem Hoch von 5.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Manhattan Bridge Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOAN News
- San Jose apartment complex suffers loan delinquency, faces foreclosure
- San Jose housing tower project site faces foreclosure after default
- Fresh housing plans emerge for abandoned downtown San Jose bus station
- San Jose apartment complex lands construction loan in hopeful sign
- High-profile Oakland hotel suffers loan default in fresh jolt to market
- Home prices grow at slowest pace in two years, reflecting ‘extraordinarily weak’ demand
- Berkeley apartment owner facing loan foreclosure files for bankruptcy
- Millions of student-loan borrowers have no idea how much they’re supposed to pay
- Big Oakland apartment complexes flop into default in ailing market
- Can I get a mortgage after a short sale of my home?
- San Jose housing tower lurches into default as property market wobbles
- Real estate empire crumbles as choice San Jose site faces foreclosure
- Loan default jolts East Bay hotel in grim sign of frail lodging market
- San Jose hotel complex with hundreds of rooms flops into loan default
- Downtown San Jose mixed-use commercial building flops into default
- San Jose housing towers gain new owner through speedy foreclosure
- Lender grabs control of big South Bay office building over failed loan
- Oakland apartment complex along waterfront is taken back by lender
- San Jose hotel tower clears key hurdle in quest for fresh loan funds
- Oakland historic building owner who battled tower suffers loan default
- Big East Bay hotel is taken back by lender due to delinquent loan
- San Jose hotel owner gets more time to land new financing for tower
- San Jose office site tied to top-tier developer flops into foreclosure
- High-profile East Bay office building deal shows property value slump
Tagesspanne
5.38 5.44
Jahresspanne
4.74 6.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.44
- Eröffnung
- 5.43
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Tief
- 5.38
- Hoch
- 5.44
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 2.85%
- 6-Monatsänderung
- -8.14%
- Jahresänderung
- -3.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K