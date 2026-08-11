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LMRI: Lumexa Imaging Holdings Inc
Курс LMRI за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.35, а максимальная — 11.75.
Следите за динамикой Lumexa Imaging Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LMRI сегодня?
Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) сегодня оценивается на уровне 11.74. Инструмент торгуется в пределах 11.35 - 11.75, вчерашнее закрытие составило 11.58, а торговый объем достиг 774. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lumexa Imaging Holdings Inc?
Lumexa Imaging Holdings Inc в настоящее время оценивается в 11.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.05% и USD. Отслеживайте движения LMRI на графике в реальном времени.
Как купить акции LMRI?
Вы можете купить акции Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) по текущей цене 11.74. Ордера обычно размещаются около 11.74 или 12.04, тогда как 774 и 2.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LMRI?
Инвестирование в Lumexa Imaging Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 6.45 - 19.45 и текущей цены 11.74. Многие сравнивают 10.65% и -16.50% перед размещением ордеров на 11.74 или 12.04. Изучайте ежедневные изменения цены LMRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lumexa Imaging Holdings Inc?
Самая высокая цена Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) за последний год составила 19.45. Акции заметно колебались в пределах 6.45 - 19.45, сравнение с 11.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lumexa Imaging Holdings Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lumexa Imaging Holdings Inc?
Самая низкая цена Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) за год составила 6.45. Сравнение с текущими 11.74 и 6.45 - 19.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LMRI?
В прошлом Lumexa Imaging Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.58 и -37.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.58
- Open
- 11.45
- Bid
- 11.74
- Ask
- 12.04
- Low
- 11.35
- High
- 11.75
- Объем
- 774
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 10.65%
- 6-месячное изменение
- -16.50%
- Годовое изменение
- -37.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%