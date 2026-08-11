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LMRI: Lumexa Imaging Holdings Inc

11.74 USD 0.16 (1.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LMRI за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.35, а максимальная — 11.75.

Следите за динамикой Lumexa Imaging Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LMRI сегодня?

Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) сегодня оценивается на уровне 11.74. Инструмент торгуется в пределах 11.35 - 11.75, вчерашнее закрытие составило 11.58, а торговый объем достиг 774. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lumexa Imaging Holdings Inc?

Lumexa Imaging Holdings Inc в настоящее время оценивается в 11.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.05% и USD. Отслеживайте движения LMRI на графике в реальном времени.

Как купить акции LMRI?

Вы можете купить акции Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) по текущей цене 11.74. Ордера обычно размещаются около 11.74 или 12.04, тогда как 774 и 2.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LMRI?

Инвестирование в Lumexa Imaging Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 6.45 - 19.45 и текущей цены 11.74. Многие сравнивают 10.65% и -16.50% перед размещением ордеров на 11.74 или 12.04. Изучайте ежедневные изменения цены LMRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lumexa Imaging Holdings Inc?

Самая высокая цена Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) за последний год составила 19.45. Акции заметно колебались в пределах 6.45 - 19.45, сравнение с 11.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lumexa Imaging Holdings Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lumexa Imaging Holdings Inc?

Самая низкая цена Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI) за год составила 6.45. Сравнение с текущими 11.74 и 6.45 - 19.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LMRI?

В прошлом Lumexa Imaging Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.58 и -37.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.35 11.75
Годовой диапазон
6.45 19.45
Предыдущее закрытие
11.58
Open
11.45
Bid
11.74
Ask
12.04
Low
11.35
High
11.75
Объем
774
Дневное изменение
1.38%
Месячное изменение
10.65%
6-месячное изменение
-16.50%
Годовое изменение
-37.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%