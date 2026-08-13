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LMRI: Lumexa Imaging Holdings Inc

11.66 USD 0.08 (0.68%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LMRI汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点11.36和高点12.06进行交易。

关注Lumexa Imaging Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LMRI股票今天的价格是多少？

Lumexa Imaging Holdings Inc股票今天的定价为11.66。它在11.36 - 12.06范围内交易，昨天的收盘价为11.74，交易量达到1632。LMRI的实时价格图表显示了这些更新。

Lumexa Imaging Holdings Inc股票是否支付股息？

Lumexa Imaging Holdings Inc目前的价值为11.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.48%和USD。实时查看图表以跟踪LMRI走势。

如何购买LMRI股票？

您可以以11.66的当前价格购买Lumexa Imaging Holdings Inc股票。订单通常设置在11.66或11.96附近，而1632和-1.02%显示市场活动。立即关注LMRI的实时图表更新。

如何投资LMRI股票？

投资Lumexa Imaging Holdings Inc需要考虑年度范围6.45 - 19.45和当前价格11.66。许多人在以11.66或11.96下订单之前，会比较9.90%和。实时查看LMRI价格图表，了解每日变化。

Lumexa Imaging Holdings Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lumexa Imaging Holdings Inc的最高价格是19.45。在6.45 - 19.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lumexa Imaging Holdings Inc的绩效。

Lumexa Imaging Holdings Inc股票的最低价格是多少？

Lumexa Imaging Holdings Inc（LMRI）的最低价格为6.45。将其与当前的11.66和6.45 - 19.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LMRI股票是什么时候拆分的？

Lumexa Imaging Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.74和-37.48%中可见。

日范围
11.36 12.06
年范围
6.45 19.45
前一天收盘价
11.74
开盘价
11.78
卖价
11.66
买价
11.96
最低价
11.36
最高价
12.06
交易量
1.632 K
日变化
-0.68%
月变化
9.90%
6个月变化
-17.07%
年变化
-37.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%