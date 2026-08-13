LMRI: Lumexa Imaging Holdings Inc
今日LMRI汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点11.36和高点12.06进行交易。
关注Lumexa Imaging Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- H4
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常见问题解答
LMRI股票今天的价格是多少？
Lumexa Imaging Holdings Inc股票今天的定价为11.66。它在11.36 - 12.06范围内交易，昨天的收盘价为11.74，交易量达到1632。LMRI的实时价格图表显示了这些更新。
Lumexa Imaging Holdings Inc股票是否支付股息？
Lumexa Imaging Holdings Inc目前的价值为11.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.48%和USD。实时查看图表以跟踪LMRI走势。
如何购买LMRI股票？
您可以以11.66的当前价格购买Lumexa Imaging Holdings Inc股票。订单通常设置在11.66或11.96附近，而1632和-1.02%显示市场活动。立即关注LMRI的实时图表更新。
如何投资LMRI股票？
投资Lumexa Imaging Holdings Inc需要考虑年度范围6.45 - 19.45和当前价格11.66。许多人在以11.66或11.96下订单之前，会比较9.90%和。实时查看LMRI价格图表，了解每日变化。
Lumexa Imaging Holdings Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lumexa Imaging Holdings Inc的最高价格是19.45。在6.45 - 19.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lumexa Imaging Holdings Inc的绩效。
Lumexa Imaging Holdings Inc股票的最低价格是多少？
Lumexa Imaging Holdings Inc（LMRI）的最低价格为6.45。将其与当前的11.66和6.45 - 19.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LMRI股票是什么时候拆分的？
Lumexa Imaging Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.74和-37.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.74
- 开盘价
- 11.78
- 卖价
- 11.66
- 买价
- 11.96
- 最低价
- 11.36
- 最高价
- 12.06
- 交易量
- 1.632 K
- 日变化
- -0.68%
- 月变化
- 9.90%
- 6个月变化
- -17.07%
- 年变化
- -37.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%