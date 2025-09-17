Валюты / LITB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LITB: LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r
2.14 USD 0.03 (1.42%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LITB за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.24.
Следите за динамикой LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.02 2.24
Годовой диапазон
0.91 2.99
- Предыдущее закрытие
- 2.11
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 2.02
- High
- 2.24
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 82.91%
- 6-месячное изменение
- 4.39%
- Годовое изменение
- -24.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.