LITB: LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r
2.10 USD 0.09 (4.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LITB hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.00 bis zu einem Hoch von 2.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.00 2.10
Jahresspanne
0.91 2.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.01
- Eröffnung
- 2.04
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Tief
- 2.00
- Hoch
- 2.10
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 4.48%
- Monatsänderung
- 79.49%
- 6-Monatsänderung
- 2.44%
- Jahresänderung
- -25.80%
