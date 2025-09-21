QuotazioniSezioni
Valute / LITB
Tornare a Azioni

LITB: LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r

1.99 USD 0.02 (1.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LITB ha avuto una variazione del -1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.99 e ad un massimo di 2.10.

Segui le dinamiche di LightInTheBox Holding Co Ltd American Depositary Shares, each r. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.99 2.10
Intervallo Annuale
0.91 2.99
Chiusura Precedente
2.01
Apertura
2.04
Bid
1.99
Ask
2.29
Minimo
1.99
Massimo
2.10
Volume
33
Variazione giornaliera
-1.00%
Variazione Mensile
70.09%
Variazione Semestrale
-2.93%
Variazione Annuale
-29.68%
21 settembre, domenica