LEDS: SemiLEDS Corporation
2.08 USD 0.07 (3.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEDS за сегодня изменился на 3.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.99, а максимальная — 2.16.
Следите за динамикой SemiLEDS Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.99 2.16
Годовой диапазон
1.09 3.16
- Предыдущее закрытие
- 2.01
- Open
- 1.99
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 1.99
- High
- 2.16
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 3.48%
- Месячное изменение
- 19.54%
- 6-месячное изменение
- -6.73%
- Годовое изменение
- 73.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.