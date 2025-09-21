Valute / LEDS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LEDS: SemiLEDS Corporation
2.12 USD 0.07 (3.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LEDS ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.12 e ad un massimo di 2.23.
Segui le dinamiche di SemiLEDS Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.12 2.23
Intervallo Annuale
1.09 3.16
- Chiusura Precedente
- 2.19
- Apertura
- 2.20
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Minimo
- 2.12
- Massimo
- 2.23
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -3.20%
- Variazione Mensile
- 21.84%
- Variazione Semestrale
- -4.93%
- Variazione Annuale
- 76.67%
21 settembre, domenica