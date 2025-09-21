QuotazioniSezioni
Valute / LEDS
Tornare a Azioni

LEDS: SemiLEDS Corporation

2.12 USD 0.07 (3.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LEDS ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.12 e ad un massimo di 2.23.

Segui le dinamiche di SemiLEDS Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.12 2.23
Intervallo Annuale
1.09 3.16
Chiusura Precedente
2.19
Apertura
2.20
Bid
2.12
Ask
2.42
Minimo
2.12
Massimo
2.23
Volume
37
Variazione giornaliera
-3.20%
Variazione Mensile
21.84%
Variazione Semestrale
-4.93%
Variazione Annuale
76.67%
