LEDS: SemiLEDS Corporation
2.16 USD 0.03 (1.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEDS hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.13 bis zu einem Hoch von 2.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die SemiLEDS Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.13 2.23
Jahresspanne
1.09 3.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.19
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Tief
- 2.13
- Hoch
- 2.23
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -1.37%
- Monatsänderung
- 24.14%
- 6-Monatsänderung
- -3.14%
- Jahresänderung
- 80.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K