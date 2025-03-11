Валюты / LCTX
LCTX: Lineage Cell Therapeutics Inc
1.39 USD 0.04 (2.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCTX за сегодня изменился на 2.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.42.
Новости LCTX
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Presents at H.C. Wainwright 27th
- Lineage Cell Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Lineage Cell Therapeutics at H.C. Wainwright: Advancing Cell Therapies
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lineage Cell (LCTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lineage Cell Therapeutics earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Nuvation Bio Inc. (NUVB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Brookdale Senior Living (BKD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lineage Cell Therapeutics shareholders approve board slate and equity plan amendment
- Lineage Cell Therapeutics stock rises on positive 36-month OpRegen data
- Lineage Cell stock holds steady as Roche presents positive 3-year data
- OpRegen ® (RG6501) 36-Month Visual Acuity Results Featured at Clinical Trials at the Summit 2025
- Lineage Cell Therapeutics appoints new auditor
- Lineage Cell Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Insights on OpRegen
- Lineage to Present at 3rd Annual H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference at Nasdaq NYC
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.32 1.42
Годовой диапазон
0.37 1.42
- Предыдущее закрытие
- 1.35
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.32
- High
- 1.42
- Объем
- 1.268 K
- Дневное изменение
- 2.96%
- Месячное изменение
- 15.83%
- 6-месячное изменение
- 202.17%
- Годовое изменение
- 52.75%
