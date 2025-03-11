KurseKategorien
LCTX: Lineage Cell Therapeutics Inc

1.50 USD 0.05 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LCTX hat sich für heute um -3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lineage Cell Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.47 1.58
Jahresspanne
0.37 1.62
Vorheriger Schlusskurs
1.55
Eröffnung
1.56
Bid
1.50
Ask
1.80
Tief
1.47
Hoch
1.58
Volumen
366
Tagesänderung
-3.23%
Monatsänderung
25.00%
6-Monatsänderung
226.09%
Jahresänderung
64.84%
