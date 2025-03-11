Währungen / LCTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LCTX: Lineage Cell Therapeutics Inc
1.50 USD 0.05 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCTX hat sich für heute um -3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lineage Cell Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCTX News
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Presents at H.C. Wainwright 27th
- Lineage Cell Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright
- Lineage Cell Therapeutics at H.C. Wainwright: Advancing Cell Therapies
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lineage Cell (LCTX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lineage Cell Therapeutics earnings missed by $0.10, revenue topped estimates
- Nuvation Bio Inc. (NUVB) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Brookdale Senior Living (BKD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Lineage Cell Therapeutics shareholders approve board slate and equity plan amendment
- Lineage Cell Therapeutics stock rises on positive 36-month OpRegen data
- Lineage Cell stock holds steady as Roche presents positive 3-year data
- OpRegen ® (RG6501) 36-Month Visual Acuity Results Featured at Clinical Trials at the Summit 2025
- Lineage Cell Therapeutics appoints new auditor
- Lineage Cell Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Insights on OpRegen
- Lineage to Present at 3rd Annual H.C. Wainwright BioConnect Investor Conference at Nasdaq NYC
- Lineage Cell Therapeutics, Inc. (LCTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.47 1.58
Jahresspanne
0.37 1.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.55
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.58
- Volumen
- 366
- Tagesänderung
- -3.23%
- Monatsänderung
- 25.00%
- 6-Monatsänderung
- 226.09%
- Jahresänderung
- 64.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K