Валюты / KFFB
KFFB: Kentucky First Federal Bancorp
3.76 USD 0.36 (10.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KFFB за сегодня изменился на 10.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.62, а максимальная — 3.97.
Следите за динамикой Kentucky First Federal Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.62 3.97
Годовой диапазон
1.96 3.97
- Предыдущее закрытие
- 3.40
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Low
- 3.62
- High
- 3.97
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 10.59%
- Месячное изменение
- 19.75%
- 6-месячное изменение
- 31.47%
- Годовое изменение
- 37.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.