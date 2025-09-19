Währungen / KFFB
KFFB: Kentucky First Federal Bancorp
3.65 USD 0.25 (7.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KFFB hat sich für heute um 7.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.41 bis zu einem Hoch von 3.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kentucky First Federal Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.41 3.65
Jahresspanne
1.96 3.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.40
- Eröffnung
- 3.41
- Bid
- 3.65
- Ask
- 3.95
- Tief
- 3.41
- Hoch
- 3.65
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 7.35%
- Monatsänderung
- 16.24%
- 6-Monatsänderung
- 27.62%
- Jahresänderung
- 33.70%
