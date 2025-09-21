QuotazioniSezioni
Valute / KFFB
Tornare a Azioni

KFFB: Kentucky First Federal Bancorp

3.44 USD 0.04 (1.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KFFB ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.41 e ad un massimo di 3.65.

Segui le dinamiche di Kentucky First Federal Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.41 3.65
Intervallo Annuale
1.96 3.97
Chiusura Precedente
3.40
Apertura
3.41
Bid
3.44
Ask
3.74
Minimo
3.41
Massimo
3.65
Volume
6
Variazione giornaliera
1.18%
Variazione Mensile
9.55%
Variazione Semestrale
20.28%
Variazione Annuale
26.01%
21 settembre, domenica