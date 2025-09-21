Valute / KFFB
KFFB: Kentucky First Federal Bancorp
3.44 USD 0.04 (1.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KFFB ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.41 e ad un massimo di 3.65.
Segui le dinamiche di Kentucky First Federal Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.41 3.65
Intervallo Annuale
1.96 3.97
- Chiusura Precedente
- 3.40
- Apertura
- 3.41
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Minimo
- 3.41
- Massimo
- 3.65
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 9.55%
- Variazione Semestrale
- 20.28%
- Variazione Annuale
- 26.01%
21 settembre, domenica