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JHMB: John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
Курс JHMB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.60, а максимальная — 21.67.
Следите за динамикой John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHMB сегодня?
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) сегодня оценивается на уровне 21.60. Инструмент торгуется в пределах 21.60 - 21.67, вчерашнее закрытие составило 21.68, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 21.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения JHMB на графике в реальном времени.
Как купить акции JHMB?
Вы можете купить акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) по текущей цене 21.60. Ордера обычно размещаются около 21.60 или 21.90, тогда как 66 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHMB?
Инвестирование в John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 21.53 - 22.56 и текущей цены 21.60. Многие сравнивают -0.05% и -3.87% перед размещением ордеров на 21.60 или 21.90. Изучайте ежедневные изменения цены JHMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая высокая цена John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) за последний год составила 22.56. Акции заметно колебались в пределах 21.53 - 22.56, сравнение с 21.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?
Самая низкая цена John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) за год составила 21.53. Сравнение с текущими 21.60 и 21.53 - 22.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHMB?
В прошлом John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.68 и -1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.68
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.60
- Ask
- 21.90
- Low
- 21.60
- High
- 21.67
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.87%
- Годовое изменение
- -1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%