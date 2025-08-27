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JHMB: John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF

21.60 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHMB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.60, а максимальная — 21.67.

Следите за динамикой John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHMB сегодня?

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) сегодня оценивается на уровне 21.60. Инструмент торгуется в пределах 21.60 - 21.67, вчерашнее закрытие составило 21.68, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 21.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения JHMB на графике в реальном времени.

Как купить акции JHMB?

Вы можете купить акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) по текущей цене 21.60. Ордера обычно размещаются около 21.60 или 21.90, тогда как 66 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHMB?

Инвестирование в John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 21.53 - 22.56 и текущей цены 21.60. Многие сравнивают -0.05% и -3.87% перед размещением ордеров на 21.60 или 21.90. Изучайте ежедневные изменения цены JHMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая высокая цена John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) за последний год составила 22.56. Акции заметно колебались в пределах 21.53 - 22.56, сравнение с 21.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF?

Самая низкая цена John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB) за год составила 21.53. Сравнение с текущими 21.60 и 21.53 - 22.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHMB?

В прошлом John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.68 и -1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.60 21.67
Годовой диапазон
21.53 22.56
Предыдущее закрытие
21.68
Open
21.66
Bid
21.60
Ask
21.90
Low
21.60
High
21.67
Объем
66
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-0.05%
6-месячное изменение
-3.87%
Годовое изменение
-1.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%