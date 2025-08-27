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JHMB: John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF

21.64 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHMB汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.63和高点21.66进行交易。

关注John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JHMB新闻

常见问题解答

JHMB股票今天的价格是多少？

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为21.64。它在21.63 - 21.66范围内交易，昨天的收盘价为21.60，交易量达到32。JHMB的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪JHMB走势。

如何购买JHMB股票？

您可以以21.64的当前价格购买John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而32和-0.09%显示市场活动。立即关注JHMB的实时图表更新。

如何投资JHMB股票？

投资John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围21.53 - 22.56和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较0.14%和。实时查看JHMB价格图表，了解每日变化。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是22.56。在21.53 - 22.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF（JHMB）的最低价格为21.53。将其与当前的21.64和21.53 - 22.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHMB股票是什么时候拆分的？

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.60和-1.19%中可见。

日范围
21.63 21.66
年范围
21.53 22.56
前一天收盘价
21.60
开盘价
21.66
卖价
21.64
买价
21.94
最低价
21.63
最高价
21.66
交易量
32
日变化
0.19%
月变化
0.14%
6个月变化
-3.69%
年变化
-1.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%