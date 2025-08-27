JHMB: John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
今日JHMB汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.63和高点21.66进行交易。
关注John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
JHMB新闻
常见问题解答
JHMB股票今天的价格是多少？
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为21.64。它在21.63 - 21.66范围内交易，昨天的收盘价为21.60，交易量达到32。JHMB的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪JHMB走势。
如何购买JHMB股票？
您可以以21.64的当前价格购买John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而32和-0.09%显示市场活动。立即关注JHMB的实时图表更新。
如何投资JHMB股票？
投资John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围21.53 - 22.56和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较0.14%和。实时查看JHMB价格图表，了解每日变化。
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是22.56。在21.53 - 22.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF（JHMB）的最低价格为21.53。将其与当前的21.64和21.53 - 22.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHMB股票是什么时候拆分的？
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.60和-1.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.60
- 开盘价
- 21.66
- 卖价
- 21.64
- 买价
- 21.94
- 最低价
- 21.63
- 最高价
- 21.66
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -3.69%
- 年变化
- -1.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%