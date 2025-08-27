JHMB股票今天的价格是多少？ John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票今天的定价为21.64。它在21.63 - 21.66范围内交易，昨天的收盘价为21.60，交易量达到32。JHMB的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票是否支付股息？ John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF目前的价值为21.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪JHMB走势。

如何购买JHMB股票？ 您可以以21.64的当前价格购买John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在21.64或21.94附近，而32和-0.09%显示市场活动。立即关注JHMB的实时图表更新。

如何投资JHMB股票？ 投资John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF需要考虑年度范围21.53 - 22.56和当前价格21.64。许多人在以21.64或21.94下订单之前，会比较0.14%和。实时查看JHMB价格图表，了解每日变化。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的最高价格是22.56。在21.53 - 22.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF的绩效。

John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？ John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF（JHMB）的最低价格为21.53。将其与当前的21.64和21.53 - 22.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。