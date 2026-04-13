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ITM: VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF

46.12 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ITM за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.08, а максимальная — 46.16.

Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITM сегодня?

VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) сегодня оценивается на уровне 46.12. Инструмент торгуется в пределах 46.08 - 46.16, вчерашнее закрытие составило 46.17, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF?

VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF в настоящее время оценивается в 46.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.43% и USD. Отслеживайте движения ITM на графике в реальном времени.

Как купить акции ITM?

Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) по текущей цене 46.12. Ордера обычно размещаются около 46.12 или 46.42, тогда как 273 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITM?

Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF предполагает учет годового диапазона 45.75 - 48.01 и текущей цены 46.12. Многие сравнивают 0.61% и -3.51% перед размещением ордеров на 46.12 или 46.42. Изучайте ежедневные изменения цены ITM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF?

Самая высокая цена VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) за последний год составила 48.01. Акции заметно колебались в пределах 45.75 - 48.01, сравнение с 46.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF?

Самая низкая цена VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) за год составила 45.75. Сравнение с текущими 46.12 и 45.75 - 48.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITM?

В прошлом VanEck ETF Trust VanEck Intermediate Muni ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.17 и -3.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.08 46.16
Годовой диапазон
45.75 48.01
Предыдущее закрытие
46.17
Open
46.16
Bid
46.12
Ask
46.42
Low
46.08
High
46.16
Объем
273
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
-3.51%
Годовое изменение
-3.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%